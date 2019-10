Stewardess Nidhi vindt eindelijk de man die haar redde na aanslag Zaventem

Drie jaar en zeven maanden heeft ze naar hem gezocht, en dankzij het Vlaamse tv-programma Make Belgium Great Again heeft ze hem eindelijk gevonden: de man die op 22 maart 2016 één van de redders was van de Indiase stewardess Nidhi Chaphekar.

Collega’s van Luc Lowel herkenden hem in haar omschrijving en reageerden op de oproep van het programma. ,,Ik wil Nidhi’s dank graag aanvaarden, maar maak van mij alsjeblieft geen superheld. Dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte van al die andere mensen die die dag ook boven zichzelf uitstegen om anderen te helpen.”

Lees ook Stewardess van iconische foto aanslag Zaventem dreigt baan te verliezen Lees meer

Toegegeven: een échte match met de tekening is het niet. Op basis van de details die Nidhi Chaphekar (44) zich kon herinneren, maakte forensisch tekenaar Annet Ardesch een robotfoto van de redder van de Indiase stewardess. Die werd verspreid in een speciale uitzending van Make Belgium Great Again, waarin de presentatoren de kijkers opriepen zoveel mogelijk tips te sturen over de man die Nidhi op 22 maart geholpen had na de aanslagen. Stewardess Nidhi werd wereldberoemd nadat een foto van haar met het gescheurde stewardessenuniform, hét beeld werd van de aanslagen op de Belgische luchthaven.

Ook Luc Lowel (54) uit het Vlaamse dorp Zoutleeuw kreeg de oproep te zien. ,,Alles wat Nidhi vertelde, herkende ik. ‘Heeft ze het nu over mij?’, vroeg ik mij af. Maar toen lieten ze die tekening zien. Zelfs mijn eigen vrouw zei: ,,Nee Luc, kijk. Dat kun jij toch niet zijn?” Maar alle details in het verhaal van Nidhi klopten. Ook mijn collega’s herkenden me in het verhaal, en zij hebben contact opgenomen met de programmamakers.”

Herkenning

Via Skype hielden de makers van Make Belgium Great Again Nidhi op de hoogte van de tips die binnenkwamen. Verschillende mannen die wél op de tekening leken, meldden zich, maar het leverde niets op. Ook de foto van Luc werd aan haar getoond. ,,Maar Nidhi”, waarschuwden de makers. ,,Hij lijkt niet echt op de man die je beschreven hebt.” Er volgde een stilte. Een gezicht dat wat dichter naar het scherm bewoog, ogen die zich tot fijne spleetjes knepen. Een zweem van herkenning. En dan: twee handen die voor de mond werden geslagen, een knik en tranen. ,,Ja! Dat is mijn redder.”

Volledig scherm Er was twijfel, omdat de gelijkenissen tussen Luc en de robotfoto niet echt groot zijn. De reactie van Nidhi sprak echter boekdelen. © AP

Luc en Nidhi hadden intussen al contact via Skype. Mocht er toch nog twijfel hebben bestaan, dat werd die tijdens dat gesprek volledig weggenomen. ,,It’s you! My superstar, my hero”, klonk het vanuit India. Gevolgd door excuses, omdat ze vergeten was dat Luc een bril droeg. En omdat ze zich zijn haren misschien iets langer en warriger had herinnerd dan ze in werkelijkheid waren. ,,Maar die ogen, die scherpe kaaklijn: geen twijfel mogelijk.”

Moed

Eén foto maakte van Nidhi hét gezicht van de aanslagen op de luchthaven. Het iconische beeld waarop ze met haar gele stewardessenuniform aan flarden gescheurd in shock op een bank zit, ging de wereld rond.

Later vertelde ze hoe verschillende mensen haar die dag geholpen hadden. Mensen die ze de voorbije jaren terugvond en bedankte. Maar één man had ze nog niet gevonden. De man aan wie ze te danken had dat ze het overleefd had: een vijftiger in een wit hemd met rode bollen, een soort uniform. Hij zorgde drie kwartier voor haar en vijf andere gewonden in de brandweerkazerne op de luchthaven, voor ze met een ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.

,,Ik vroeg hem ervoor te zorgen dat ik bij bewustzijn bleef, om tegen mij te blijven praten. En dat deed hij. Hij sprak ons moed in, zei dat we het zouden overleven. Niet alleen tegen mij, maar ook tegen een kindje dat naast mij lag en een volwassen man, met wie hij een taal sprak die ik niet kon thuisbrengen.”

Jongetje

Het waren die details die bij Luc een belletje deden rinkelen. ,,Het kon haast niet anders of ze had het over mij. Ik was op 22 maart 2016 aan het werk op de luchthaven. Ik droeg een wit hemd met daarop drie rode bollen. Samen met mijn collega Ward heb ik me na de explosies ontfermd over de zwaargewonde slachtoffers. Zij werden naar de brandweerkazerne gebracht, waar een eerstehulppost was ingericht. Daar werd mijn aandacht meteen getrokken door een klein jongetje. Hij was gewond, en mijn hart brak.”

,,Omdat ik me kon voorstellen hoe zijn ouders zich moesten voelen. In 2003 ben ik zelf een kind verloren. Mijn oudste dochter Jana was 10 toen ze stierf na een verkeersongeval. Ze zat samen met mijn vrouw in de auto, op weg naar de zondagsmis. Het was de periode van de oorlog in Irak, en ik bleef thuis omdat ik de laatste ontwikkelingen wilde volgen op de televisie. De auto van mijn vrouw is op weg naar de kerk gegrepen door een andere auto. Jana was op slag dood.”

Quote Toen ik op 22 maart dat jongetje zag liggen, dacht ik: ‘Nee, dit kind gaat niét sterven. Niet hier, niet vandaag. Daar ga ik persoon­lijk voor zorgen Luc Lowel

,,Toen ik op 22 maart dat jongetje zag liggen, dacht ik: ‘Nee, dit kind gaat niét sterven. Niet hier, niet vandaag. Daar ga ik persoonlijk voor zorgen.’ Ik ben bij hem gebleven tot de ambulance hem is komen halen. Achteraf heb ik contact opgenomen met het ziekenhuis, en hoorde ik dat hij herenigd was met zijn ouders en zijn zusje, en dat hij het overleefd had.”

Volledig scherm Luc Lowel. © vincent duterne / photo news

Vaag

Naast het zwaargewonde jongetje lagen ook andere gewonden, die Luc die dag moed insprak. Onder hen een Vlaamse man, met wie hij allicht de vreemde taal sprak waar Nidhi het over had. En een vrouw met een donkere huidskleur, die Engels sprak. ,,Dat moet Nidhi geweest zijn”, zegt Luc.

,,Met honderd procent zekerheid kan ik dat niet zeggen, omdat sommige herinneringen aan die dag heel erg vaag geworden zijn. Natuurlijk heb ik in de dagen na de aanslagen ook die iconische foto van haar gezien. Maar nooit heb ik de link gelegd met de vrouw die ik geholpen had. Je moet weten dat zij op dat moment al een thermisch deken om zich gewikkeld had. Die herkenbare gele outfit die aan flarden was gescheurd, kon ik dus niet zien. Maar het kan haast niet anders. Alle details in haar verhaal kloppen: de locatie, de andere gewonden, het witte hemd met de drie bollen.”

Herenigen

De makers van Make Belgium Great Again willen Nidhi en haar redder nu zo snel mogelijk herenigen. ,,Wanneer dat precies zal zijn, weten we nog niet”, zegt Ellen Vanhove van de Vlaamse omroep VTM. In november komt Nidhi naar Europa voor een lezing, en we gaan proberen haar dan samen te brengen met Luc.”

Een ontmoeting waar Luc naar uitkijkt, al wil hij absoluut niet als held gebombardeerd worden. ,,Ik wil Nidhi’s dank graag aanvaarden. En ik begrijp ook dat ze mij zocht, dat dat belangrijk voor haar is. Maar maak van mij alsjeblieft geen superheld. Dat zou niet eerlijk zijn ten opzichte van al die andere mensen die die dag óók boven zichzelf uitgestegen zijn om anderen te helpen. Want dat is het mooie wat ik van die dag wil onthouden: de kleine goedheden die toen zoveel verschil gemaakt hebben.”