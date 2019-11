Stichting AAP redt verwaarloosde tijgers na barre tocht zonder eten in ijzeren kooien

De Poolse douane stuitte vorige week op een zeer triest transport. Afgesloten in tien veel te kleine ijzeren kisten zaten tien tijgers. De dieren waren onder verschrikkelijke omstandigheden onderweg van Italië naar Rusland. Inmiddels verblijven negen van de tien tijgers in de Poolse dierentuin Poznań. Voor de tiende kwam de hulp helaas te laat. Het dier is intussen overleden. Stichting AAP is op dit moment in Poznań om te kijken of ze vijf dieren onderdak kunnen geven.

De tien tijgers werden half oktober op transport gezet vanuit een Italiaans circus, onderweg naar Rusland. ‘Een horrortransport’, ze noemt Stichting AAP de reis. De tijgers zaten in veel te kleine ijzeren kisten en kregen nauwelijks te eten en drinken. De transporteur verklaarde nooit tijgers te vervoeren, maar enkel paarden. Het transport kwam pas een week later ten einde, aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland. De kisten mochten niet verder omdat bleek dat één van de tijgers was overleden. Diezelfde avond zijn de tijgers tijdelijk opgevangen door de Poolse dierentuin Poznań Zoo, een partner van AAP.

Stichting AAP is direct daarna een reddingsoperatie gestart, vertellen ze. Vier tijgers krijgen een plek in Poolse dierentuinen, de stichting probeert de resterende vijf naar Primadomus te vervoeren, de vestiging van AAP in Spanje. Ook heeft de organisatie dierenarts Hester van Bolhuis naar Polen gestuurd om te checken hoe met de tijgers is. Zijn ze wel gezond genoeg om de reis te maken?

Eenmaal in Polen aangekomen bleek dat de dieren er zéér slecht aan toe zijn. ,,Twee tijgers kunnen nog niet lopen’’, aldus Van Bolhuis. ,,Alle dieren waren heel erg uitgedroogd, bij aankomst in Poznań hebben ze vier emmers van 10 liter water leeggedronken. Ze hebben wondjes op hun ledematen en twee van de dieren zijn heel agressief’’, vertelt dierenarts Van Bolhuis.

Lees verder onder de foto’s.

Volledig scherm De tijgers werden onder verschrikkelijke omstandigheden van Italië naar Rusland vervoerd. Ze zaten in deze afgesloten ijzeren kisten, zonder voer en water. © Stichting AAP

Volledig scherm Dierenarts Hester van Bolhuis (links) onderzoekt de dieren in Polen. © Stichting AAP

Bedoeld voor Chinees medicijn

Ze vervolgt: ,,Het allerergste is dat deze dieren vermoedelijk niet onderweg waren naar een mooie dierentuin in Rusland, maar naar een park dat als eindstation dient om de dieren in China te laten verwerken in een traditioneel Chinees medicijn. Het leven van een circusdier is nu eenmaal geen lolletje, en zeker niet als hij iets ouder wordt en niet meer kan optreden. De dieren zullen daar zelden aan ouderdom overlijden maar worden uiteindelijk per kilo verhandeld alsof het een partij vodden betreft.’’

Stichting AAP werkt op dit moment hard om de dieren gereed te maken voor transport naar AAP Primadomus in Spanje. De organisatie heeft inmiddels enkele duizenden euro’s aan donaties ontvangen, maar dat is lang niet genoeg om de tijgers te helpen het laatste deel van hun leven in normale omstandigheden door te brengen. Wie wil bijdragen, kan hier een donatie doen.

Volledig scherm De tijgers werden onder verschrikkelijke omstandigheden van Italië naar Rusland vervoerd. De dieren zijn daar aan het aansterken. Sommige kunnen niet meer lopen. © Stichting AAP