'Stop premie op afvaldump in zee'

Scheepvaart is één van de belangrijkste mariene vervuilingsbronnen. Naar schatting één derde van al het afval dat in open water ronddobbert is afkomstig van schepen, in sommige EU-wateren is dat zelfs de helft. Meer dan de helft van dat afval komt van vrachtvervoer en visserij, de rest van pleziervaart, passagiersvervoer en cruiseschepen. Een directe oorzaak, aldus Eickhout, is het beleid om de scheepvaart in havens te laten betalen voor de afgifte van afval. Dat maakt de verleiding veel te groot om het op volle zee ongezien overboord te zetten.



In wetsvoorstellen die Eickhout vandaag op tafel legt wil hij die verkapte premie op dumping vervangen door een vast bedrag dat schepen naar rato van hun tonnage moeten betalen, elke keer als ze een haven aandoen. Hoe hoog dat bedrag moet zijn bepaalt elke haven zelf op basis van zijn verwerkingskosten. In ruil wordt de afvalafgifte gratis. De economische prikkel om illegaal te dumpen is daarmee weg. Om de maatregel des te effectiever te maken, wil Eickhout haar in een iets aangepaste vorm ook van toepassing verklaren op de meer dan 200 boorplatforms in de Noordzee. ‘Groene’ schepen, die maatregelen nemen om het afval tot een minimum te beperken, kunnen een korting krijgen op de havenpremie.