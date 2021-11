Storm Arwen veroorzaakt zeldzame weercode rood in Verenigd Koninkrijk, wij mogen handen dichtknijpen

De waarschuwing is van kracht van vrijdagmiddag om 15.00 uur tot zaterdagnacht om 02.00 uur. De zwaarste windvlagen, tot zo’n 130 kilometer per uur, komen in het noordoosten van Engeland en de oostkust van Schotland voor. Er wordt gevreesd voor schade aan de kustgebieden door hoge golven. Het Met Office waarschuwt mensen om vooral niet naar buiten te gaan.

Voor zaterdagochtend is in een groter gebied code oranje uitgegeven, wegens verwachte windsnelheden tot 120 kilometer per uur. Die waarschuwing geldt dan ook voor het zuidwesten van Engeland en het westen van Wales. In de rest van het land geldt dan code geel.

Nederland

Arwen beïnvloedt ook het weer in Nederland. ,,Wij zitten weliswaar aan de rustige oostkant van de depressie, maar daaromheen draaien buien die ons met een boog bereiken’’, zegt Matthijs van der Linden van Weerplaza. De buien brengen vanmiddag en vanavond vooral regen, en komende nacht en zaterdag wellicht ook wat natte sneeuw. ,,Boven in de lucht is het koud en bestaat de neerslag uit sneeuw, maar de onderste laag is nog boven nul. Zodra de buien iets intensiever zijn, kan het een beetje wit worden. Aan de kust is de kans klein door de relatief nog hoge temperatuur van het zeewater. In het binnenland, bijvoorbeeld op de Veluwe, is die kans echter groter.’’

Met zware windstoten zoals in het Verenigd Koninkrijk hoeven we in Nederland geen rekening te houden, vervolgt de weerman. ,,De restanten van Arwen veroorzaken zaterdag wel een aantrekkende wind in het kustgebied, maar een sterk windveld blijft waarschijnlijk uit.’’

Corrie

De storm die nu langs de oostkust van het Verenigd Koninkrijk naar het zuiden trekt, heet ook bij ons Arwen. ,,Wij zitten in dezelfde groep als de Britten’’, legt Van der Linden uit. De weerdienst Met Office stelde samen met de Ierse Met Éireann en het KNMI de namenlijst voor de stormen in het seizoen 2021-2022 samen. De eerste storm met een door Nederland ingebrachte naam is Corrie, een verwijzing naar de eerste vrouwelijke KNMI-meteoroloog Corrie van Dijk in 1964.

