Storm koerst af op Nederlands migrantenschip: ‘De wanhoop nabij’

De boot, die op dit moment enkele mijlen uit de kust van Malta ligt, krijgt donderdag met de storm te maken. Daar mag het schip voorlopig blijven. ,,We hoeven niet weg, maar we mogen ook niet aanleggen’’, aldus een woordvoerder van reddingsorganisatie Sea-Watch.



,,De plek is veilig, het schip is niet in gevaar. Maar er komen hoge golven, waar mensen weer ziek van gaan worden. Als ze overgeven, verliezen ze vocht, en ze krijgen al weinig vocht binnen. Deze mensen moeten van boord, het is nu echt klaar. Europa kan geen humanitaire crisis laten ontstaan omdat de ministers er over migratie niet uitkomen.’’