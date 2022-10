Straaljager stort neer bij Russisch flatgebouw: dertien doden, drie kinderen onder slachtoffers

“We moesten lopen voor ons leven”: getuigen en slachtof­fers in shock na gasexplo­sie in Oostende

Een gasexplosie in het centrum van Oostende heeft donderdagmiddag voor een ravage gezorgd aan een twintigtal gebouwen. Drie mensen, onder wie een agent en brandweerman, raakten bij de ontploffing zwaargewond. Getuigen zijn in shock. “Ik moest lopen voor mijn leven”, vertelt Nathalie Meyer. Anderen zagen dan weer hun droomhuis vernield raken. “Mijn vrouw was thuis en is aan véél erger ontsnapt.”

13 oktober