'Straks mag een hulpverlener niet eens meer verliefd worden'

Niet olie spekte kalifaatkas IS, maar (echt waar): de belastingdienst

11:31 Steeds meer wordt duidelijk over de organisatie van het kortstondige kalifaat in Irak en Syrië. Nu de boekhouding van Islamitische Staat (IS) wordt doorgespit, blijken de moslimextremisten ook zeer extreme belastingambtenaren te zijn geweest. Een fascinerende ontdekkingsreis door formulieren en biljetten.