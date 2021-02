Strengere grenscontroles langs Duitse grenzen zorgen voor files in oosten en zuiden

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer bevestigde vanochtend in Bild am Sonntag dat er strenge controles worden uitgevoerd bij grensovergangen in Beieren en Saksen. Bedoeling is het verspreiden van meer besmettelijke coronavarianten te beteugelen. Seehofer zei dat vertragingen aan de grenzen waarschijnlijk waren. ,,De controles kunnen her en der tot wachttijden leiden. De politie zwaait het verkeer niet zomaar door.” Wie de grens over wil moet een negatieve coronatest kunnen voorleggen.