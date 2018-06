Strijdmakkers dragen dochter omgekomen militair op handen

VIDEOHet was zijn grootste droom, vader worden. Maar enkele dagen nadat zijn vrouw hem vertelde zwanger te zijn, kwam de Amerikaanse militair Christopher M. Harris om het leven door een bermbom in Afghanistan. Zijn collega's namen zijn rol over. Een prachtige foto waarin het twee maanden oude meisje Christian in hun handen ligt gaat nu de wereld over.

Op de foto is te zien hoe het meisje op de handen van haar vaders collega's ligt. De mannen in uniform, de onderscheidingen op hun borst gespeld. Het meisje in alleen een witte romper. 'Mijn vader is mijn held', staat er op haar borst. Daaronder de naam van haar vader. Ze heeft zijn naamplaatje om haar nek hangen en kijkt met prachtig blauwe ogen recht de camera in.

Huilen

Echtgenote Britt haalt tegenover CNN de voorgeschiedenis van de foto op. Het moment terug waarop zij haar man belde in Afghanistan. Ze vertelde hem dat hij vader zou worden. ,,Hij begon te huilen en vertelde het gelijk aan al zijn vrienden." De militair had lang naar dit moment uitgekeken, maar een aantal dagen later - in augustus 2017 - overleed hij. Een bermbom maakte het einde aan het leven van twee Amerikanen in het door oorlog geteisterde land.

Een klap voor zijn collega's, familie én vrouw. Zij en het aankomende kind moesten verder zonder hun man en vader.

Al tijdens de zwangerschap ontving Britt veel steun van de mannen die samen met Christopher dienden in de 82ste Luchtlandingsdivisie en hun vrouwen. In oktober onthulden de militairen het geslacht van het meisje door roze confettie de lucht in te schieten. Een bijzonder moment dat op video werd vastgelegd.

Volledig scherm © Facebook Pinehurst Photography

Speciale ontmoeting

Quote Ik weet ook dat deze mensen er tijdens de rest van Christians leven voor haar zullen zijn Britt Harris Toen Britt op 17 maart beviel van het meisje en haar Christian noemde, had ze het idee om nog een speciaal moment te willen plannen. ,,Ik wilde dat iedereen haar tegelijkertijd zou ontmoeten", zegt ze over de collega's van haar man. Dat moment vond dinsdag plaats. Op de plek waar zij met Christopher is getrouwd kregen zijn collega's nu de eer Christophers dochter voor het eerst te zien.



,,Deze mensen maken deel uit van haar leven, zelfs al voordat zij geboren was. Ik weet ook dat zij er tijdens de rest van Christians leven voor haar zullen zijn", zegt Britt. ,,Waar het leger ze ook naartoe stuurt, ik kan Christian nu laten zien dat ze allemaal speciaal voor haar samenkwamen."

Foto's

Het bureau dat de foto's nam van de begrafenis van Christopher en de zwangerschap van Britt vastlegde, was ook bij dit moment aanwezig. De plaatjes werden geschoten in de botanische tuin in Fayetteville, North Carolina, de woonplaats van de vrouw en het kind.

Naast bovenstaande foto wordt er ook een plaat gemaakt van Britt en de groep mensen. Ze poseert in rode jurk en draagt Christian in haar armen. De mannen staan saluerend op de achtergrond. Ook verscheen onderstaand filmpje. Daarop is te zien hoe dezelfde groep soldaten die in Afghanistan het geslacht van het kind onthulden, nu met Christian poseren. 'Chris, ik heb je meisje in mijn handen'. De groep juicht.