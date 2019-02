‘Stroomstoring brengt oplossing in 19 jaar oude vermissingszaak: lijk in de vriezer’

De destijds 23-jarige studente verdween in de zomer van 2000, maar zou pas vijf jaar later als vermist zijn opgegeven. Het is onduidelijk wat haar precies is overkomen. De politie zegt dat het lichaam, dat is gevonden in een vrieskist, nog nader onderzocht moet worden.

De stoffelijke resten kwamen volgens mediaberichten aan het licht nadat de elektriciteit was uitgevallen of afgesloten. Daarop begon het in cellofaanfolie gewikkelde lichaam van de jonge vrouw te stinken en dat bleef niet onopgemerkt. De politie heeft die lezing overigens niet bevestigd.

Een politiewoordvoerder zei wel dat een 45-jarige verdachte is opgepakt in de zaak. Het gaat volgens media om de zus van het slachtoffer.