Studente Nina (23) overleeft drama in steeg van Seoel: ‘Het was duwen, je staande houden en lopen zodra je kon’

Onschuldi­ge man na 38 jaar vrijgela­ten uit Amerikaan­se gevangenis

Een man die ten onrechte tot levenslang was veroordeeld, is na 38 jaar gevangenisstraf vrijgelaten uit een Californische gevangenis. ,,Ik sta hier niet als een verbitterd man”, zei de 69-jarige Maurice Hastings op een persconferentie in Los Angeles. De man werd vrijgelaten na een dna-analyse.

29 oktober