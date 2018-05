Stukken van geëxplodeerde e-sigaret in schedel van dode man Florida

De 38-jarige Tallmadge Wakeman D'Elia, kortweg Wake, uit Florida is om het leven gekomen toen zijn zogenoemde vape pen ontplofte. Onderzoek wijst uit dat twee stukken van de elektronische sigaret door de ontploffing in de schedel van de ongelukkige man zijn beland. D'Elia is het eerste dodelijke slachtoffer van een e-sigaret in Amerika.

Brandweerlieden vonden het lichaam van Wake eerder deze maand in zijn brandende appartement in St. Petersburg, meldt The Tampa Bay Times. Hoewel bijna de helft van zijn lichaam verbrand was, ontdekte de lijkschouwer dan niet het vuur 's mans dood betekende, maar een hoofdwond veroorzaakt door een projectiel, zo meldt ABC News.

Boosdoener blijkt de ontplofte vaporizer van D'Elia te zijn. Toen het ding explodeerde, drongen delen ervan Wakes hoofd en hersenen binnen. Volgens de lijkschouwer heeft de Smok-E Mountain Mech Works, waarmee de chemische inhoud van capsules kan worden verhit en geïnhaleerd, niet voorzien van veiligheidsopties.

Niet voor beginners

D'Elia valt de twijfelachtige eer ten beurt de eerste Amerikaanse e-sigaretdode te zijn, zo laat overheidsorganisatie FEMA weten. Zijn overlijden gaat de boeken in als een ongeluk. Wat de oorzaak van de ontploffing is geweest, is vooralsnog onduidelijk. Volgens nieuwzender ABC, dat online op waarschuwingen stuitte, is de e-sigaret niet geschikt voor beginners.



Mogelijk is oververhitting van de pen debet aan D'Elia's tragische dood ,,Ik ben van mening dat ze niet veilig genoeg zijn'', zegt de eigenaar van Lizard Juice, Gary Wilder. De online aanbieder van vaporizers en capsules verkoopt de Smok-E Mountain daarom niet. Net als andere aanbieders verkoopt hij alleen pennen met elektronica erin die het oververhitten van de e-sigaret voorkomt.

'Vlammende raketten'

FEMA verklaart dat het exploderen van de vaporizers niet vaak voorkomt, maar dat wanneer het gebeurt de pennen door hun vorm veranderen in 'vlammende raketten'. Wilder waarschuwt met name voor de batterijen die in het ding gaan. Naarmate de omhulsels van de accu's verslijten, neemt de kans op kortsluiting, brand of explosie toe.



De onlineverkoper adviseert daarom reservebatterijen niet zomaar in de broekzak te stoppen, maar ze in een rubber hoesje te bewaren. ,,Als de mantel scheurt en de contactpunten bloot komen te liggen, kan hetzelfde in je zak gebeuren.'' Volgens fabrikant Smok-E Mountain ontploffen hun e-sigaretten niet. Het bedrijf zegt dat het gebruik van namaakaccu's de apparaatjes onveilig maakt.

Wonden aan benen en gezicht

Ook elders vlogen de afgelopen jaren vaporizers in brand of ontploften. In 2014 raakte de Brit Dave Aspinall gewond aan zijn benen, toen zijn e-sigaret ontplofte. Een man in het Franse Toulouse liep zware brandwonden op toen zijn kleding door een explosie vlam vatte. Bij de Britse Kirby Sheen plofte een rookpen in haar gezicht, met een diepe snee in haar ooglid tot gevolg. De vrouw raakte bijna blind. Oorzaak was het verwisselen van de batterij met die uit een ander exemplaar.



Een 50-jarige man uit het Belgische Brugge kreeg vorig jaar de schrik van zijn leven toen de batterij van zijn e-sigaret in zijn broekzak explodeerde. Het voorval werd gefilmd en op de beelden is een fikse steekvlam te zien. De pen schoot meters ver weg en brandde nog even na. Wonderwel raakt de Belg niet gewond.

Rommelen vergroot risico

Andrew Hall uit Idaho raakte vorig jaar in een klap zeven tanden kwijt en liep brandwonden in zijn gezicht op toen zijn pen uit elkaar klapte. Hall claimt dat hij niet verkeerds deed, de batterij correct plaatste en zijn vaporizer door een winkelier liet vullen. Achteraf kwam aan het licht dat Hall wel degelijk aan het verdampende spiraal van de pen had gerommeld.



Een ander vapeslachtoffer in Florida bleek ook zelf de oorzaak van de schade aan zijn gelaat te zijn, toen zijn pen uiteen klapte. James Lauria deed aan 'modding', waarbij de elektronische sigaret en de batterijen worden aangepast om zo de prestaties op te peppen. Met alle risico's vandien. Lauria blies een centimeters groot gat in zijn wang.

Gerenommeerde aanbieders