Stuntdubbel Sandra Bullock en Cameron Diaz doodgeschoten tijdens schietpartij met ex

Het nieuws over de schietpartij wordt breed uitgemeten in de Amerikaanse (showbizz)bladen. Sanders is dan ook geen onbekende in Hollywood. Ze deed stunts voor bekende actrices als Sandra Bullock, Jessica Alba, Cameron Diaz en Nicole Kidman. Ze deed in die rol verder ook mee in films als ‘The Thomas Crown Affair’, de ‘Lethal Weapon’-reeks en ‘Back to the Future Part II’.

Maar afgelopen woensdag kwam ze om het leven tijdens een schietpartij in Yellow Springs, Ohio. Ook haar 56-jarige echtgenoot Reed Sanders overleed daar op de oprit van de riante villa van haar ex-man Lindsey Duncan, een voedingsdeskundige die ook af en toe op de Amerikaanse televisie verscheen. Hij hield vrijdag een heuse persconferentie over het voorval, samen met zijn vrouw en advocaat.

Vuurgevecht

Volgens Duncan kwamen hij en zijn vrouw Molly in hun auto terug van hun dagelijkse rondje hardlopen in de ochtend. Ze stopten bij de brievenbus bij het hek van de woning toen er een man met een masker op en capuchontrui aan tevoorschijn sprong en een wapen op het hoofd van Molly richtte. ,,Ik wist niet wat ik moest doen. Het was een nachtmerrie’’, aldus Duncan. ,,Wat er daarna gebeurde, was pure instinct.’’

Uit politieonderzoek is gebleken dat de gemaskerde man als eerste werd neergeschoten. Daarna dook een gewapende Cheryl Sanders op. Er volgde een vuurgevecht waarin beiden om het leven kwamen. ,,Dat ik hier nog levend zit, zal ik nooit kunnen begrijpen’’, zei Duncan. ,,Er werden niet een of twee schoten afgevuurd. Nee, het leken er wel honderd. Er langen overal hulzen.’’

Duncan belde daarna zelf 911 om te zeggen dat hij ,,ze had neergeschoten‘’. Het politieonderzoek is gaande. Sheriff Gene Fischer van Greene County laat weten dat er drie vuurwapens zijn teruggevonden. Lindsey Duncan had een wapenvergunning. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden die mogelijk meer duidelijkheid bieden over de schietpartij, maar de eerste geluiden in Amerikaanse media zijn dat Duncan schoot uit zelfverdediging.

Ruzie

Een motief is nog onduidelijk. Maar bekenden van Cheryl en Reed Sanders laten Engelstalige media weten dat er al langer een conflict tussen de exen gaande was over het studiefonds van hun twee dochters. De stuntvrouw en haar man hadden er een rit van zes uur op zitten om eens een stevige discussie met de Duncans te voeren.

,,En dat komen ze doen met twee wapens op zak?’’, aldus Duncan. ,,Met maskers op? Met zoveel munitie?’’ Ook Molly liet weten dat er voorafgaand aan de schietpartij geen discussie was gevoerd over welk onderwerp dan ook. ,,Het was gewoon een hinderlaag. Ze verrasten ons, zeiden niks en begonnen te schieten.’’