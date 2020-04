Subsidie voor Mexicaanse prostituees vanwege coronacrisis

video Thaise man met corona spuugt treinreizi­ger in het gezicht en overlijdt zelf kort daarna

4 april Een zeer beangstigende gebeurtenis in Thailand. Op een treinstation in Bangkok heeft een oudere man een treinreiziger in het gezicht gespuugd. Vervolgens is de spuger even later in een trein overleden. Toen zijn lichaam werd ontdekt bleek ook nog dat hij het coronavirus onder de leden had, meldt de Britse krant Metro.