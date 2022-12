Succesje voor verdachten aanslag Brussel nadat ze weglopen uit rechtszaak: ‘satanische muziek’ uitgezet

Eerste winnaar van Euromilli­ons-groeps­pot van ruim 142 miljoen euro in België vertelt wat hij met geld gaat doen

De grote Euromillions-pot van 142.897.164 euro is gevallen in krantenwinkel De Pershoek in het Vlaamse Olmen. Eerder werd gemeld dat 160 klanten van de winkel aan de groepsspeelpot hadden deelgenomen, maar volgens de Nationale Loterij gaat het om 165 winnaars. Zij hebben nu elk bijna 870.000 euro gewonnen. “Het is voor iedereen een overrompeling”, reageerde de eigenaar van de krantenwinkel.

7 december