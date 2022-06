Succesvolle zoekactie naar kind (4): bleek twee dagen te zwerven door Amerikaans bos

Een vermist Amerikaans kind is na twee dagen teruggevonden in relatief goede gezondheid. De 4-jarige Ryker Webb heeft twee dagen in de bossen van Montana gezworven in barre omstandigheden.

Er is met drones, helikopters, terreinwagens, een boot en ruim vijftig reddingswerkers gezocht naar de roodharige jongen, die sinds vrijdag vermist was. Het politiebureau van Lincoln County in de Amerikaanse staat Montana kon uiteindelijk zondag melden dat Ryker was gevonden. Hij raakte niet gewond.

Spelen met hond

De eerste melding van zijn vermissing werd vrijdagmiddag gedaan door een bezorgde buurman. Ryker was buiten bij een meer gaan spelen met de hond maar bleek al twee uur spoorloos. De omgeving van het meer bestaat uit talloze hoge bomen en vele dichte struiken. Tegen de avond was Ryker nog steeds kwijt.

De weersomstandigheden waren verontrustend, schrijft de politie achteraf. 's Nachts daalde de temperatuur tot vijf graden en het was een komen en gaan van regenbuien en onweer. Alles werd uit de kast getrokken om de jongen te vinden: helikopters, drones en veel vrijwilligers kamden de omgeving uit, ook al was het zicht er geregeld zeer slecht. Via kerken werd eten en drinken aangeleverd voor iedereen die hielp zoeken naar Ryker.

Kilometers verderop

Een 53-jarige man die een afgelegen gebied aan het doorzoeken was vond het kind uiteindelijk op zondag, op 3,8 kilometer van de plek waar Ryker vermist raakte. Volgens de sheriff was de jongen relatief gezond, al had hij het wel koud en had hij honger en dorst. Op gepubliceerde foto's is te zien hoe hij zijn pyjamaatje en slofjes nog aanheeft.

Ter controle is hij naar het ziekenhuis gebracht. Hoe Ryker precies het weekend buiten heeft kunnen overleven is niet bekend. Ook zijn familie heeft nog niet op het nieuws gereageerd.

