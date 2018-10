Sulawesi opnieuw getroffen: vulkaanuitbarsting in noordoosten

Verdachte brief aan Trump onder­schept, gif naar Pentagon

1:21 De Amerikaanse geheime dienst heeft een verdachte brief onderschept die geadresseerd was aan president Donald Trump. Volgens de Amerikaanse veiligheidsdienst is de brief nooit op het Witte Huis aangekomen. Maandag werd de brief onderschept, laat de geheime dienst weten zonder in detail te treden. De zaak wordt onderzocht.