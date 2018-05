Superman-actrice Margot Kidder overleden

Het Franzen-Davis uitvaartcentrum in de Amerikaanse staat Montana maakte dat bekend. Over de doodsoorzaak zijn geen mededelingen gedaan.



Naast haar rol als Lois Lane in een aantal Superman-films met hoofdrolspeler Christopher Reeve, speelde de in Canada geboren Kidder in talloze andere films, tv-series en theaterproducties. Ook was ze betrokken bij de Canadese versie van het theaterstuk De Vagina Monologen.



Voor haar acteurscarrière vertrok ze in 1971 naar de VS. In 2005 werd ze Amerikaans staatsburger. In 2016 voerde ze campagne voor de Democratische Amerikaanse presidentskandidaat Bernie Sanders.