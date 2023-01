Surinaams OM eist 20 jaar cel en directe gevangenname Bouterse om Decembermoorden

Aanvaller met mes bij metrostati­on in hart van Europese wijk in Brussel, drie gewonden

Een 30-jarige man heeft in een metrostation in het hart van de Europese wijk van Brussel mensen aangevallen met een mes. Er is sprake van drie gewonden, waarvan er één in levensgevaar zou verkeren. Dat meldt de politie. Zij heeft de dader aangehouden, zegt de burgemeester. Justitie heeft geen aanwijzingen dat het om een terreurdaad zou gaan.

30 januari