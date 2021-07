Surinaamse oud-minister van Financiën gezocht door Interpol

Peperduur beertje: tekening van Leonardo Da Vinci geveild voor ruim 10 miljoen euro

8 juli Een tekening van Leonardo Da Vinci is vandaag geveild voor ruim 10,3 miljoen euro. Veilinghuis Christie’s in Londen had ingeschat dat de schets van een berenkop van zeven bij zeven centimeter tussen de 9,3 en 14 miljoen euro zou opleveren.