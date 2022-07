Suriname in de ban van schandaal met rekening ministerie Financiën: 40 miljoen gestolen

met video Thaise olifant overleeft val in diepe put na spectacu­lai­re redding en reanimatie

In een natuurgebied in de Thaise provincie Nakhon Nayok hebben dierenartsen het leven van een olifant gered door een reanimatie. Het dier was in een diepe afvoerput gevallen en werd er met man en macht uit getakeld.

15 juli