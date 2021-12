Suriname krijgt ruim 600 miljoen euro steun van IMF

Bataclan-proces Overleven­de dader aanslagen Parijs was in jonge jaren een losbandige kroegtij­ger

Het megaproces rond de aanslagen in Parijs in 2015 is geschorst voor de feestdagen. Pas op 4 januari wordt het hervat. Honderden overlevenden, politiemensen en politici zijn al gehoord. Wat weten we nu over Salah Abdeslam, de enige overlevende dader?

17 december