Suriname lijkt af te rekenen met Bouterse: VHP stevent af op winst verkiezingen

Opiniepeiler en onderzoeker Marten Schalkwijk heeft op basis van ruim 30 procent van de getelde stemmen geconstateerd dat de VHP fors groter wordt dan de NDP. De VHP zal volgens hem rond de 19 of 20 zetels (was 8) krijgen, terwijl de NDP mogelijk op 15 of 16 zetels (was 26) blijft steken. De derde partij wordt de Abop van Ronnie Brunswijk met 8 of 9 zetels (was 5 ).

In partijgebouw De Olifant, waar het in de loop van de nacht steeds drukker is geworden, vieren de VHP’ers al voorzichtig de naderende overwinning. Santokhi bedankte zijn aanhang, meldt nieuwssite Starnieuws.

,,Vandaag is aangetoond dat het volk het huidig beleid heeft afgewezen. Er is bewezen dat men genoeg heeft en iets anders wil hebben. En dat men de VHP vertrouwt om het te doen. Voor dit moment moet ik jullie bedanken. Het is nog nooit voorgekomen dat een partij van 9 zetels naar zo’n groot aantal is gegroeid.‘’

Doorgedrongen

Volledig scherm Oppositieleider Chan Santokhi. © ANP Het kan nog zeker drie tot vier uur duren voor alle stemmen zijn geteld. Uit een verslag van de lokale krant de Ware Tijd komt naar voren dat het ook tot de NDP-leden is doorgedrongen dat ze verloren hebben. Er zijn maar weinig mensen aanwezig in het partijgebouw. Dit in tegenstelling tot de thuisbasis van de VHP waar het steeds drukker wordt.



De afgelopen regeerperiode had de partij van Bouterse de absolute meerderheid (26 van de 51 zetels) in De Nationale Assemblee, het parlement. De VHP was vooraf de grootste uitdager van de NDP. De aanhang van de ‘oranje partij’ groeide in rap tempo. Aan de vooravond van de verkiezingen zei Santokhi tegen deze krant dat zijn partij de enige was die de NDP kon verslaan. ,,We hebben gezegd dat we de grootste gaan worden. Wij gaan Suriname leiden. Het land moet verlost worden van het Bouterse-virus.’’

Voorspeld

De nederlaag van Bouterse diende zich al aan. Uit de laatste opiniepeiling van onderzoeksbureau Idos, vorige week, werd voorspeld dat zijn NDP zou afstevenen op een forse nederlaag. Dat is bewaarheid geworden.

Daarmee rekenen de Surinamers af met een regering, die de afgelopen tien jaar vooral schitterde door corruptieschandalen en wanbeleid. Suriname zit in een grote economische crisis. De staatsschuld is hoog, het land drijft op leningen.

Bovendien veroordeelde de Krijgsraad Bouterse eind november vorig jaar tot 20 jaar cel voor zijn rol bij de Decembermoorden, de executie van 15 tegenstanders van zijn militaire regime. Die zaak dient nog in hoger beroep.

Chaotisch

De verkiezingsdag gisteren verliep chaotisch. Stembureaus gingen te laat open, er waren ongetekende of ongestempelde stembiljetten in omloop, journalisten werden op meerdere locaties geweerd en oppositiepartijen mochten op het terrein van stembureaus geen verkiezingstent opzetten, terwijl de NDP dat wel mocht.

Het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) en de Stichting Nationaal Waarnemers Instituut Suriname (SNWIS) kregen veel klachten over onregelmatigheden. Het Anti Fraude Platform, een samenwerkingsverband van oppositiepartijen, registreerde meer dan vijftig gevallen van mogelijke fraude.

Volledig scherm © REUTERS

Omdat het proces trager verliep door alle coronamaatregelen stonden er tot ’s avonds nog lange rijen voor de stembureaus. De bureaus bleven daarom twee uur langer open dan de bedoeling, maar die boodschap bereikte niet alle bureaus.

Plas olie

,,Bij elke verkiezing heb je vlekjes, maar deze zijn net een grote plas olie die zich uitspreidt in de zee’’, zei OKB-voorzitter Jennifer van Dijk-Silos in de krant De Ware Tijd. ,,In mijn twintigjarige carrière bij het OKB heb ik nog nooit zoveel ellende gezien.’’

De VHP stelt in een verklaring dat deze verkiezingen de historie ingaan als de slechtste ooit in het land gehouden. De voorvallen zijn gerapporteerd aan het OKB en het ministerie van Binnenlandse Zaken met verzoek om correctie. Ook de organisatie van internationale waarnemers is geïnformeerd. Santokhi: ,,Het mag niet zo zijn dat mensen hun stemrecht verliezen door mismanagement en slechte organisatie.’’

Chaotische verkiezingen in Suriname:

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © ANP