De bewijzen stapelen zich in rap tempo op. De laatste twee jaar zijn al zestien grote drugstransporten onderschept in het Midden-Oosten en in Europa. ,,De ladingen komen uit Syrië en Libanon waar de drugshandel een bloeiende industrie is’’, concluderen analisten van COAR, een onafhankelijk onderzoekscentrum dat zich richt op conflictgebieden. Een paar voorbeelden: In Griekenland legde de douane beslag op vijf ton Captagon-pillen (amfetamine) dat in het Midden-Oosten ‘cocaïne voor de armen’ wordt genoemd. In Saoedi-Arabië zaten de drugs onder meer verborgen in een grote partij theebladeren uit Libanon. In Port Said vond de Egyptische douane vorig jaar vier ton hasj in verpakkingen van het bedrijf Milkman, dat eigendom is van ondernemer Rami Makhlouf die nauwe banden heeft met het regime van president Basher al-Assad.