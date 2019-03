Syriëganger Hatim R. geeft zich over bij rest kalifaat

Hatim R. zou zich gisteren samen met twee (jonge) kinderen hebben overgegeven aan de Koerden. Dat deed hij nadat zijn vrouw was omgekomen bij de gevechten rond het laatste stukje kalifaat.

R. behoorde tot de eerste groep Nederlanders die naar Syrië vertrok, hij noemde zich daar Hatim de la Haye. Vanuit het strijdgebied was hij actief op social media. Toen er in 2015, bij verstek, een rechtszaak tegen hem werd gevoerd in een Nederlandse rechtbank, leverde hij commentaar via Twitter. ,,Volg jihadzaak met een zak chips en ijsthee, wat een poppenkast’’, meldde hij toen.

R. werd uiteindelijk tot zes jaar cel veroordeeld. Ook werd zijn Nederlandse nationaliteit afgepakt. Het is onduidelijk waar R. nu precies is. Doorgaans worden de strijders die zich bij Baghuz overgeven door de Koerden opgesloten in gevangenissen in Noord-Syrië. Het is echter de vraag of de Koerden alle honderden strijders die zich de afgelopen dagen en weken hebben overgegeven kunnen opvangen.