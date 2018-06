Syrische president Assad wil Kim in Noord-Korea bezoeken

Slowaakse politici geschokt door 'racistisch geweld' tegen Filipijn

1:50 In het centrum van de Slowaakse hoofdstad Bratislava is een inwoner van Filipijnse komaf zo zwaar toegetakeld dat hij enkele dagen later in het ziekenhuis overleed. Belangrijke regeringsleden spraken zich dit weekeinde uit tegen het geweld, nadat duidelijk werd dat racistische motieven ten grondslag lagen aan het geweld.