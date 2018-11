Syrische staatsmedia: Burgers Aleppo gewond door aanval met gasgranaten

Probleem Gibraltar opgelost, EU-top over brexitak­koord gaat zondag door

24 november De EU-top om goedkeuring te geven aan het brexitakkoord gaat definitief door. Het laatste probleem - afspraken over het Britse Gibraltar - is opgelost. De regeringsleiders komen morgen in Brussel bijeen om de scheidingsafspraken formeel goed te keuren, schrijft EU-president Donald Tusk zaterdag in zijn uitnodigingsbrief.