Syrische vluchteling wordt burgemeester in Duitsland: ‘Teken van tolerantie en wereldopenheid’

Kwart Europese jongeren is van buitenland­se afkomst, aantal meldingen van discrimina­tie ‘neemt fors toe’

Ongeveer een kwart van alle jonge inwoners van de Europese Unie heeft wortels in een ander land. Dat zijn ruim 35 miljoen jongeren die in het buitenland zijn geboren of die minstens één buitenlandse ouder hebben. De kinderen van migranten hebben achterstanden in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en ze voelen zich steeds vaker gediscrimineerd – vooral in Nederland.