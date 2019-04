‘Systeem Boeing Ethiopian herstartte 4 keer’

Het systeem dat de neus van de in Ethiopië verongelukte Boeing automatisch omlaag duwde, zou vier keer zijn herstart nadat de piloot het had uitgeschakeld. Onderzoekers bekijken de mogelijkheid dat het softwaresysteem zichzelf weer inschakelde, melden twee betrokkenen van het onderzoek aan persbureau Reuters.

De piloot schakelde het zogeheten Maneuvering Characteristics Augmentation System (MCAS) uit vanwege gegevens van de luchtstroomsensor. In oktober vond een soortgelijk ongeluk plaats in Indonesië met eenzelfde type toestel van Boeing, een 737 MAX 8. Ook daarbij richt het onderzoek zich op MCAS.

Het is nog niet duidelijk of het nieuwe systeem ook echt de ongelukken, waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen, heeft veroorzaakt. Verwacht wordt dat het onderzoeksrapport over de crash van Ethiopian Airlines binnenkort openbaar wordt gemaakt.

Softwareupdates

Vliegtuigbouwer Boeing voert op dit moment softwarewijzigingen door in de 737 MAX toestellen. De softwarewijzigingen moeten voorkomen dat foutieve data het zogenoemde anti-stall systeem in de 737 MAX activeren. Dit systeem drukt de neus van een vliegtuig naar beneden zodra het toestel overtrokken dreigt te worden. Dat gebeurt als de piloot de stuurknuppel te ver naar achteren trekt waardoor de vleugels hun liftkracht grotendeels verliezen. Zonder ingrijpen zal het toestel snel zakken of zelfs ongecontroleerd naar beneden storten. Met de softwarewijzigingen hoopt de Amerikaanse fabrikant het vertrouwen in de vliegtuigen te herstellen na twee crashes met 346 doden.