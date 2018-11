Tachtig scholieren ontvoerd in Kameroen

Tweederangsburgers

In Kameroen, een voormalige Franse kolonie in West-Afrika, spreekt de meerderheid van de 23 miljoen inwoners Frans. Slechts een minderheid is Engelstalig en die woont bij de grens met Nigeria. Ze hekelen al langer dat ze behandeld worden als tweederangsburgers en minder steun krijgen van de overheid.

Nieuwe staat

Sinds twee Engelstalige regio's in 2016 aankondigden dat ze zich van het land willen afscheuren en een nieuwe staat willen vormen onder de naam Ambazonia, heerst er onrust in Kameroen. Volgens Amnesty International escaleert het dodelijk geweld in de Engelstalige regio's dit jaar.

De voorbije maanden hebben gewapende separatisten militairen vermoord, scholen platgebrand en leerkrachten aangevallen. Tegelijkertijd martelen veiligheidsdiensten mensen, vuren ze op mensenmassa's, voeren ze willekeurige arrestaties uit en vernielen ze dorpen in de Engelstalige regio's, melden mensenrechtenorganisaties. Al meer dan 300.000 mensen hebben het gebied ontvlucht. Ze trekken de wildernis in of naar grote steden in naburige regio's en naar Nigeria.