Taiwanese jongen (7) sterft na 27 keer vallen bij judo

Ingenieur wees in 2018 al op schade aan ingestort gebouw Florida, bewoners boos over reddings­ope­ra­tie

27 juni Drie jaar voor het instorten van het Champlain Towers South-appartementencomplex bij Miami, donderdagnacht, waarschuwde een ingenieur al voor ‘grote structurele schade’ aan het gebouw. Dat meldt The New York Times. De schade is vermoedelijk veroorzaakt door jarenlange blootstelling aan de zoute zeelucht langs de kust van Zuid-Florida. Na de schrik en het verdriet heerst er nu ook boosheid bij nabestaanden en omwonenden van de ingestorte flat.