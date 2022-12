Taliban beveelt vrouwelijke werknemers ngo's moeten thuisblijven, Cordaid ‘in totale shock’

De maatregel geldt ‘tot nader order’. Sommige vrouwelijke werknemers volgen de strikte interpretatie van de islamitische kledingvoorschriften niet, is de motivatie. Het is onduidelijk of het bevel ook geldt voor agentschappen van de Verenigde Naties, die veel personeel hebben in Afghanistan.

In Afghanistan werken ook Nederlandse vrouwen. Een woordvoerder van Cordaid meldt dat voor die organisatie tien tot twaalf vrouwen werkzaam zijn in het land. ,,We hebben twee uur geleden het bericht gekregen en zijn in totale shock. Het is echt afschuwelijk. Dit zijn vrouwen die na de machtsovername door de Taliban in 2021 toch zijn gebleven, omdat ze zich met hart en ziel inzetten voor de vrouwen in Afghanistan. Zij willen hen niet in de steek laten.”