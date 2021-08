Taliban claimen verovering Kandahar, tweede stad van Afghanistan

Veteranen zien Afghanis­tan in handen Taliban vallen: ‘Toch is het niet voor niets geweest’

12 augustus Ze zien het met pijn in het hart aan. Hoe Afghanistan in hoog tempo in handen valt van de Taliban. De militairen Dennis Schotmeijer uit Hengelo en Tom Ragbourn uit Borne waren er in 2012 en 2013 samen op missie. Nee, dat is niet voor niets geweest, vinden ze nog steeds. „Maar laat Nederland wel zorgen dat onze tolken een veilig onderkomen krijgen.”