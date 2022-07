Taliban vragen internationale erkenning regering, leider voor het eerst weer in het openbaar verschenen

‘Wij vragen landen binnen en buiten de regio, met name islamitische landen, om het Islamitisch Emiraat Afghanistan te erkennen, alle sancties los te laten, fondsen niet langer te bevriezen en de verdere ontwikkeling van Afghanistan te steunen’, staat in een verklaring van de geestelijken. Ze gaan daarin niet in op de eisen die de internationale gemeenschap aan de taliban heeft gesteld, zoals het heropenen van middelbare scholen voor meisjes. Wel stellen ze dat ze zich niet met buurlanden zullen bemoeien en dat buurlanden zich op hun beurt ook niet met Afghanistan moeten bemoeien.

Meer dan 4500 mannen bezochten de driedaagse bijeenkomst in Kaboel. De leiders van de Pathanen of Pasjtoen nemen tijdens deze Loya Jirga (Grote Raad) belangrijke besluiten. De bevolkingsgroep is met 40 procent van de Afghanen de grootste in het land. De Taliban zijn een overwegend Pathaanse beweging.

Leider

Ook de leider van de Afghaanse Taliban, Hibatullah Akhundzada, was aanwezig. Akhundzada komt vrijwel nooit in de openbaarheid en leeft zeer teruggetrokken in de zuidelijke stad Kandahar. Hij is vrijwel niet gezien sinds de soennitische extremisten van de Taliban in augustus vorig jaar de macht overnamen.

In een toespraak vrijdag waarschuwde de leider dat buitenlanders geen bevelen moeten geven aan Afghanistan. Media waren uitgesloten van de bijeenkomst maar toespraken werden wel uitgezonden op staatsradio en televisie. Foto's van de taliban-leider zijn niet vrijgegeven.

