Talkshowgasten overdonderen moderatoren op Russische tv: ‘Dit is een wrede en sadistische oorlog tegen burgers’

Een ongewone scène op de Russische staatstelevisie: enkele talkshowgasten baren opzien met hun kritische uitspraken over het Kremlin. “Het probleem is dat het internationaal recht werd geschonden”, klinkt het onder meer. De moderatoren reageren verbouwereerd en proberen vervolgens de kritiek de kop in te drukken.

Een talkshow op de Russische staatstelevisie is niet geheel volgens plan verlopen. Het centrale thema is de tactiek van het Kremlin om het Oekraïense elektriciteistnet te vernietigen. Sommige talkshowgasten brengen weinig begrip op voor die strategie, anderen reageren nog scherper.

Volgens politicoloog Aleksandr Sytin zijn de acties van het Kremlin in strijd met het internationaal recht. “Het probleem is dat het internationaal recht werd geschonden. Op 24 februari is de territoriale integriteit van een soevereine staat geschonden. De grenzen van deze soevereine staat die werden geschonden, waren geen Russische grenzen”, stelt Sytin. “Tot nu toe zijn er geen tekenen dat iemand ergens een deal met Rusland over wat dan ook wil sluiten”, voegt hij eraan toe.

Socioloog Alexei Roschin gaat nog een stap verder en bestempelt openlijk de Russische strijdlust als “wreed”. “Ik begrijp niet hoe we kunnen praten over een rechtvaardige wereldorde als we elektriciteitscentrales en infrastructuur in Oekraïne vernietigen,” zegt Roschin, waarna hij prompt wordt onderbroken door moderator Andrei Norkin. “Je bent hier een tijdje niet geweest. Hij heeft dit duidelijk in zijn ziel opgeslagen en gooit nu een drol op het veld”, aldus de moderator.

Quote Als burger ben ik verantwoor­de­lijk. Ik heb niet ingestemd met het bombarde­ren van Oekraïense centrales Socioloog Alexei Roschin

Maar Roschin laat zich niet afschrikken en blijft uithalen naar het Russische leger en het Kremlin. “Dit is wreedheid en sadisme. Een oorlog tegen burgers, een oorlog tegen het volk. Als burger ben ik verantwoordelijk. Ik heb niet ingestemd met het bombarderen van Oekraïense centrales.” Waarop de tweede presentator van het programma, Ivan Trushkin, zelfvoldaan antwoordt: “Wel, als je het niet goedkeurde, dan kunnen we nu allemaal naar huis gaan.”

Daarop pikt moderator Norkin in: “We snappen allemaal dat je weer op de televisie wilde komen, maar niemand is geïnteresseerd in wat jij te vertellen hebt.”

KIJK. De talkshow op de Russische staatstelevisie verliep niet geheel volgens plan

Oekraïense energie-infrastructuur

Rusland heeft de energievoorzieningen in Oekraïne opnieuw zwaar getroffen en naar eigen zeggen met “zeer precieze wapens”. Kiev maakte eerder al melding van een “massale aanval” die zorgde voor water- en stroomonderbrekingen.

“De Russische strijdkrachten gaan door met hun aanvallen met hoge precisie- en langeafstandswapens tegen de militaire commando- en energiesystemen van Oekraïne. Alle aanvallen hebben hun doel bereikt, alle aangewezen doelen zijn geraakt”, aldus de verklaring.

Volledig scherm Twee talkshowgasten houden zich niet in en spuien kritiek op het Kremlin. © Twitter/Russian Media Monitor