Talrijke staatshoofden en prominenten bij begrafenis Franse oud-president Chirac

Update 'Koningin Elizabeth vroeg of ze premier Johnson kon ontslaan'

14:10 De Britse koningin Elizabeth II heeft met haar adviseurs gesproken over het eventueel ontslaan van premier Boris Johnson. Dat melden enkele Engelse media. De 93-jarige vorstin deed dat in aanloop naar de uitspraak van het Hooggerechtshof over de vraag of het schorsen van het parlement door Johnson al dan niet volgens de wet was verlopen. De premier had haar voor de ongebruikelijk lange schorsing toestemming gevraagd, die zij had gegeven. ‘De koningin was niet blij met het feit dat ze in die hele heisa werd meegetrokken'.