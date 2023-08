Te koop in uitvaartcentrum El Salvador: roze Barbiekisten

Voor Barbiefans die niet zonder het fenomeen kunnen leven, biedt een begrafenisondernemer in El Salvador nu uitkomst: roze doodskisten. Het uitvaartcentrum, Alpha en Omega, zegt goede zaken te doen dankzij de ‘Barbie Mania’ die is ontstaan door de populaire film over de speelgoedpop.

Alpha en Omega is gevestigd in Ahuachapán, een plaatsje bij de grens tussen de Midden-Amerikaanse landen El Salvador en Guatemala, en heeft volgens het Amerikaanse persbureau Associated Press (AP) al tien roze doodskisten verkocht. Eigenaar Isaac Villegas verzekerde AP dat hij de roze kisten, die ook zijn versierd met witte bloemen, al verkocht vóór Barbie een hit werd in de bioscopen, maar dat zijn bedrijf flink profiteert van de Barbiegekte. ,,Ik zei: ‘we moeten op deze trend springen”, zei Villegas. “Het is een succes.”

Activisten

Dat hij reeds tien Barbiekisten heeft verkocht, wil evenwel niet zeggen dat er in korte tijd tien Barbiefans zijn overleden in zijn gemeenschap. In El Salvador en andere landen in Midden-Amerika is het gebruikelijk dat ‘begrafenispakketten’ ruim voor overlijden door families of individuen worden gekocht.

,,We zullen nog meer roze doodskisten hebben”, vertelde Villegas. “Want mensen vragen ernaar.”

Barbie is niet alleen een commercieel succes in Latijns-Amerika. De ongekende populariteit van de film en het speelgoed wordt door activisten ook aangegrepen om hun boodschap kracht bij te zetten. In Mexico heeft Delia Quiroa, de zus van een van de ruim 100.000 mensen die afgelopen jaren spoorloos zijn verdwenen in het land, uit protest een Barbiepop aangekleed als een zogenoemde ‘buscadora’ (‘zoeker’). De buscadoras zijn vrouwen die al jarenlang zoektochten ondernemen om hun verdwenen dierbaren, of hun stoffelijk overschot, te vinden.

