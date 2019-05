Te late brexit dwingt Groot-Brittannië tot deelname aan EU-verkiezingen

Londen moet Europese verkiezingen uitschrijven omdat het parlement niet op tijd een akkoord over brexit heeft goedgekeurd en het land dus nog lid is als de stembusgang gepland staat. De overeenkomst die de Britse premier Theresa May met de EU heeft gesloten, is al drie keer weggestemd door het Lagerhuis.



Onderhandelingen met oppositiepartij Labour over een vertrekregeling hebben nog geen resultaat opgeleverd.

Het nieuwe EU-parlement treedt op 2 juli aan. May wilde voorkomen dat haar land Europese verkiezingen moest uitschrijven maar dat is haar niet gelukt.