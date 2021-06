Tegenstander Oranje: waarom het ‘M-woord’ nog altijd voor hoofdpijn zorgt bij de Grieken

Eerste verdachte van oorlogsmis­da­den Kosovo in september voor tribunaal in Den Haag

20 juni Het proces tegen de voormalige rebellenleider Salih Mustafa uit Kosovo begint in september, heeft de internationale Kosovo-rechtbank in Den Haag zaterdag bekendgemaakt. Mustafa was een belangrijk commandant van het zogenoemde Kosovo Bevrijdingsleger (UCK) tijdens het Kosovo-conflict van 1998-99 en wordt verdacht van oorlogsmisdaden. Hij werd september vorig jaar gearresteerd en overgebracht naar Den Haag.