‘Ten minste drie doden bij steekpartij in Engelse stad, mogelijk terreurdaad’

Lenin heeft 30 jaar na de val van De Muur standbeeld in Duitsland

20 juni Terwijl in een aantal Europese landen standbeelden worden beklad, omvergetrokken of verwijderd uit woede over het verleden, hebben Duitse communisten er vandaag juist eentje neergezet om de geschiedenis te herdenken. Het gaat om een ruim twee meter groot exemplaar van Lenin, leider van de Russische Revolutie. ,,Hij was een voorvechter van vrijheid en democratie voor de massa’’, verklaarde initiatiefneemster Gabi Fechtner tegenover Duitse media.