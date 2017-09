Terreurverdachte Rotterdam Jimmy F. komt vrij

De 22-jarige Jimmy F. uit Zevenbergen die in augustus werd opgepakt in verband met terreurdreiging in Rotterdam komt voorlopig vrij. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam vandaag besloten.

Hij komt echter pas maandag op vrije voeten, omdat nog nader moet worden onderzocht of hij gevaar loopt, zegt zijn advocate Karianne Bal. Het OM bevestigt dat wordt gekeken naar maatregelen om de veiligheid van de verdachte te garanderen.

Die veiligheid kan in het geding zijn omdat Jimmy claimt geen terrorist te zijn, maar juist een terroristenjager. Zijn asvocaat liet eerder weten dat F. geen enkel strafbaar feit heeft gepleegd. Volgens haar had hij 'altijd goede bedoelingen'. Hij wilde online juist terroristen ontmaskeren. Jimmy en zijn vrienden hielden zich op internet onder de naam Syria General ook bezig met het volgen en verspreiden van nieuws over de oorlog in Syrië.

Telegram

De verdachte uit Zevenbergen werd van zijn bed gelicht door een antiterreureenheid van de politie. Dat gebeurde nadat in Rotterdam een optreden in de Maassilo van de band Allah-Las was afgelast uit vrees voor een aanslag. De Rotterdamse politie kreeg die tip van de Spaanse Guardia Civil. Uit snel onderzoek kwam toen de naam van de Zevenbergenaar naar boven. Hij heeft via de berichten-app Telegram waarschijnlijk contact gehad met een Spanjaard, waarvan Jimmy dacht dat het een IS-symphatisant was. Vermoedelijk was de man in werkelijkheid een Spaanse agent.

F. mag zijn rechtszaak voorlopig in vrijheid mag afwachten, maar het OM wijst er nadrukkelijk op dat zijn hechtenis alleen maar 'geschorst' is. De Zevenbergenaar moet zich wel aan een aantal voorwaarden houden die de rechter hem in samenspraak met het Openbaar Ministerie heeft opgelegd. Als hij deze voorwaarden overtreedt bestaat de kans dat hij weer de cel in moet. De rechtbank en het OM willen niet verder ingaan op die voorwaarden. Het kan onder meer inhouden dat hij geen contact mag opnemen met zijn online-vrienden. De Zevenbergenaar wordt door het OM nog verdacht van 'betrokkenheid bij terroristische misdrijven' en van opruiing..

AIVD