Terrorist blaast zichzelf op tijdens vrijdaggebed in moskee Pakistan: tientallen doden

TERUGLEZEN | Explosie bij station Kiev door brokstuk­ken Russische kruisraket

Bij het centraal station van Kiev heeft vanavond een grote explosie plaatsgevonden. Deze werd veroorzaakt door brokstukken van een uit de lucht geschoten Russische kruisraket. Die raakten vervolgens een warmtenetleiding en veroorzaakten een explosie. Verder heeft het Russische ministerie van Defensie laten weten dat sinds het begin van de ‘speciale militaire missie’ in Oekraïne 498 Russische soldaten om het leven zijn gekomen en er 1597 gewond zijn geraakt. De cijfers zijn niet te verifiëren, maar het is voor het eerst dat Rusland aantallen plakt op de omgekomen manschappen. Lees hieronder dit oude liveblog terug over de ontwikkelingen rondom de oorlog in Oekraïne. Lees het nieuwe, verse liveblog hier.

2 maart