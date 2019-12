Terrorist London Bridge blijkt overmeesterd door moordenaar die op verlof was

De moordenaar was op de dag van de terreurdaad in de Fishmongers‘ Hall op een conferentie voor de rehabilitatie van gedetineerden. Daar was de latere terrorist Umran Khan ook naartoe gegaan. Khan bezocht in de ochtend de ‘Samen Leren’-conferentie van het ministerie van Justitie en volgde daar diverse workshops. Ook sprak hij over zijn ervaringen als gevangene. Ook Khan was een bekende van de politie. Hij werd in 2012 veroordeeld voor het beramen van een bomaanslag en eind 2018 vervroegd vrijgelaten met een enkelband.