'Terroristen en criminelen vrijheidsstrijders? Echt niet!'

Hij publiceerde dit voorjaar het tweede deel van zijn oorlogsdagboek over zijn ervaringen. De titel luidt: Poetin en Assad hebben ons leven gered (uitgeverij De Blauwe Tijger). Aan het begin van de oorlog lag zijn klooster Mar Yakub, gelegen in een stadje 90 kilometer ten noorden van de hoofdstad Damascus, onder vuur. Hij zag in Qara terroristen en criminelen, die volgens Maes in de westerse media ten onrechte werden afgeschilderd als vrijheidsstrijders. 'Ik wil overigens geen politiek analist zijn. Vanuit de werkelijkheid die ik beleef, wil ik oproepen tot menselijkheid en respect voor het internationaal recht in plaats van kritiekloos de westerse oorlogspropaganda te blijven steunen, die heeft geleid tot blijvende ellende van onschuldige slachtoffers', aldus Daniël Maes, die de vragen per mail vanuit zijn klooster in Syrië beantwoordt. Zijn eigen ervaringen kleuren zijn verhaal, dat vaak aansluit bij het perspectief van Syrische en Russische staatsmedia, dat in het Westen juist wordt beschouwd als propaganda.