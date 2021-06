Terroristen richten bloedbad aan in Burkina Faso: zeker 100 mensen omgekomen

Zoekacties naar vermiste Nederlan­der (19) en Duitser (54) in Oostenrijk

13:40 Op verschillende plaatsen in Oostenrijk wordt of is gezocht naar twee vermiste toeristen. Het gaat om een Duitse bergbeklimmer (54) en een 19-jarige Nederlander. Laatstgenoemde is al bijna een week zoek. ,,Hij had zondag voor het laatst contact met zijn familie’’, zegt een politiewoordvoerder tegen deze site.