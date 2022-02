Terugblik op Russische inval in Georgië: ‘Als dit is waar mensen bang voor zijn, hebben ze groot gelijk’

Het is maandag 11 augustus, een mooie zomeravond. Ons vliegtuig is net geland. Het is voorlopig de laatste vlucht die Georgië aandoet. Het land is dan al een paar dagen in oorlog, het luchtruim wordt gesloten. Er zit bijna niemand in het vliegtuig. Een paar diplomaten, wat journalisten, en dat is het. De aankomsthal is vrijwel leeg, net als de snelweg naar de hoofdstad.