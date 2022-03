TERUGLEZEN | ‘Moraal Russische troepen is laag’, Rusland kondigt staakt-het-vuren aan bij Marioepol

Video Nederlands-Italiaanse pornoster (26) vermoord, lichaamsde­len in vuilniszak­ken gevonden langs weg

Een 43-jarige man uit het Italiaanse Borno heeft de moord op de Nederlands-Italiaanse pornoster Charlotte Angie bekend. Haar lichaam werd vorige week zondag in stukken gesneden en verpakt in vuilniszakken gevonden op een rotshelling langs een weg in de omgeving van Brescia.

30 maart