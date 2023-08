Terugtrekking Wagner-strijders uit Belarus zorgt voor onzekerheid in de regio

Geweigerd

Een kleine groep Wagner-leden zou wel in Belarus kunnen blijven als betaalde militaire instructeurs. Ongeveer vijfhonderd Wagner-huurlingen die zich hebben onderscheiden in de slag om Bachmoet zouden voor nieuwe missies in Afrika hebben getekend, waarbij met name Libië wordt genoemd. Het overige Wagner-personeel zou nu officieel als ‘met verlof’ geregistreerd staan. Ze hebben opdracht gekregen contact te houden met Wagner voor het geval er nieuwe taken worden toegewezen. Wagner zou na de muiterij geen nieuwe huurlingen meer werven.

Volgens het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) zijn er aanwijzingen dat er het nodige gaande is bij Wagner in Belarus, maar is er nog geen visueel bewijs van het vertrek van Wagner-troepen uit dat land. Polen maakt zich al langer zorgen over Belarus en de aanwezigheid van het Russische huurlingenbedrijf Wagner in het buurland.