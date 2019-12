Texas executeert 22ste gevangene dit jaar in VS

Runnels zat vast voor een gewapende overval in 1997, waarvoor hij tot 70 jaar gevangenisstraf was veroordeeld. In 2003 raakte hij van slag omdat hij in de schoenenfabriek moest werken en sneed hij in een woedeaanval de keel van een opzichter door. Twee jaar later pleitte hij schuldig aan de moord en werd hij ter dood veroordeeld.