Thailand rouwt na bloedbad op crèche, slapende peuters en zwangere vrouw gedood

Thailand rouwt om de aanslag op de crèche in Uhai Sawan, ruim 400 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Bangkok. In het hele land hangen bij overheidsgebouwen de vlaggen halfstok. Ouders verzamelden zich vanochtend voor kinderdagverblijf, huilend met het favoriete speelgoed van hun omgekomen kinderen in de hand. Ze hebben voor het hek witte rozen neergelegd.

Voormalig politieagent Panya Khamrap richtte donderdag een bloedbad aan. Hij viel kort na een rechtszitting over drugsbezit een kinderdagverblijf aan met een geweer, een pistool en een mes. Hij doodde 13 volwassenen en 24 kinderen, van wie sommige lagen te slapen.

Volledig scherm Sittipong Taothawong (links) troost zijn vrouw Kanjana Buakumchan met de fles en deken van hun kind in de hand. © AFP

Daarna reed de 34-jarige dader weg en schoot hij vanuit zijn auto op voorbijgangers. Eenmaal thuis vermoordde hij zijn vrouw en kind, waarna hij zelfmoord pleegde. De politie zei dat hij vrijdag terug had moeten komen naar de rechtbank wegens de zaak die tegen hem diende.

Zwangere vrouw

,,Ik heb gehuild tot ik geen tranen meer in mijn ogen had”, zegt de 28-jarige Seksan Sriraj, die zijn zwangere vrouw en ongeboren kind verloor. Ze zou deze maand bevallen. ,,Mijn vrouw en mijn kind zijn naar een vredige plek gegaan. Ik zal moeten leven. Als ik niet verder kan, zullen mijn vrouw en mijn kind zich zorgen om mij maken en zullen ze niet herboren worden in een volgend leven.’’

Volledig scherm Lichamen van de slachtoffers worden naar het mortuarium gedragen. © AFP

De lichamen van verscheidene slachtoffers werden naar het ziekenhuis van Udon Thani gebracht, waar autopsie heeft plaatsgevonden. Daarna zijn de lichamen teruggebracht naar het kinderdagverblijf zodat de families hun dierbaren konden meenemen. Inwoners van de plaats vormden een haag voor de ambulances die in colonne voorbijreden.

Inmiddels worden meer details bekend over het drama. Een medewerkster van het kinderdagverblijf vertelde op Amarin TV zei dat de dader eerst een vader en zijn kind voor de deur doodschoot. Personeel sloot toen direct de deur, maar hij ging dwars door de ruit van de deur naar binnen en viel kinderen en medewerkers aan met zijn mes en vuurwapen, vertelt Satita Boonsom, medewerkster van het kinderdagverblijf.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Ze klom met drie andere medewerkers over het hek om te ontsnappen en de politie te bellen. Toen ze terugkwam, zag ze de dode kinderen. Eén kind lag onder een deken en overleefde de aanslag, waarschijnlijk omdat de dader dacht dat hij dood was. Een 3-jarige jongen die op een driewieler bij zijn moeder en oma reed, overleefde de aanslag. De dader viel hen met een mes aan. Zijn moeder overleed aan haar verwondingen.

Schoolbus reed niet

Het drama had nog groter kunnen zijn, zegt Satita. Die dag was het relatief rustig op het kinderdagverblijf. Het semester voor de oudere kinderen was afgelopen, maar vanwege de regen reed de schoolbus niet. ,,Ze zouden het anders niet hebben overleefd.‘’

Volledig scherm Ouders rouwen voor het kinderdagverblijf. © Getty Images

De zoon van de dader was onlangs niet verschenen op het kinderdagverblijf omdat hij ziek was. Uit autopsie op het lichaam van de dader moet blijken of hij onder invloed was van drugs, wat door een hoge politieofficier werd gesuggereerd. De man zou lokaal bekend hebben gestaan als een drugsverslaafde.

Uit de hele wereld stromen de condoleances binnen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken noemde het geweld ‘zinloos en hartverscheurend’. Paus Franciscus heeft gebeden voor alle getroffenen. En VN-secretaris-generaal António Guterres schreef in een tweet: ‘Ik ben diep bedroefd door de gruwelijke schietpartij in een kinderdagverblijf in Thailand.’

Premier Chan-o-cha liet weten ‘diep bedroefd’ te zijn. Zelden werd Thailand getroffen door zo’n massale schiet- en steekpartij. Bij de vorige grote schietpartij in Thailand, in 2020, opende een ontevreden soldaat het vuur opende in en rond een winkelcentrum in de noordoostelijke stad Nakhon Ratchasima. Daarbij kwamen 29 mensen om het leven en vielen bijna 60 gewonden.

Volledig scherm Thaise ministers bezoeken een overlevende van de aanslag in het ziekenhuis © AFP

